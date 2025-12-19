Μείωση στα τεκμήρια των Ι.Χ. αυτοκινήτων φέρνει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, αναμορφώνοντας τον τρόπο υπολογισμού τους. Μέχρι σήμερα, τα τεκμήρια καθορίζονταν με βάση τον κυβισμό και την ηλικία του οχήματος, ανεξαρτήτως του πραγματικού εισοδήματος του κατόχου. Η νέα κλίμακα μειώνει αισθητά τα ποσά, προσφέροντας ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση.
Νέα κλίμακα για οχήματα έως 5 ετών
Για Ι.Χ. έως 1.200 κ.εκ., το τεκμήριο μειώνεται από 4.000 σε 2.800 ευρώ (εξοικονόμηση 1.200 ευρώ).
Για κυβισμό 1.201–2.000 κ.εκ., η προσαύξηση ορίζεται σε 420 ευρώ ανά 100 κ.εκ., αντί 600 ευρώ προηγουμένως.
Για 2.001–3.000 κ.εκ., η προσαύξηση πέφτει στα 630 ευρώ ανά 100 κ.εκ. από 900 ευρώ.
Για άνω των 3.000 κ.εκ., διαμορφώνεται σε 840 ευρώ ανά 100 κ.εκ. από 1.200 ευρώ.
Αν ο κυβισμός δεν είναι ακριβής εκατοντάδα, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη.
Πρόσθετες εκπτώσεις ανάλογα με την ηλικία
Οχήματα 5–10 ετών: επιπλέον μείωση 30%.
Οχήματα άνω των 10 ετών: τεκμήριο μειώνεται στο μισό.
Επίδραση στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης
Ι.Χ. 1.929–2.500 κ.εκ.: φόρος 5% του νέου, μειωμένου τεκμηρίου.
Οχήματα άνω των 2.500 κ.εκ.: 10%.
Εξαιρούνται αυτοκίνητα άνω των 10 ετών.
Ενδεικτικά παραδείγματα
Ι.Χ. 1.600 κ.εκ., 5 ετών: τεκμήριο 5.800 ευρώ αντί για 7.600 ευρώ – όφελος 1.800 ευρώ.
Ι.Χ. 3.200 κ.εκ., 5 ετών: τεκμήριο 20.160 ευρώ αντί για 28.800 ευρώ – όφελος 8.640 ευρώ.
Τι σημαίνει για τα νοικοκυριά
Για μικρά αυτοκίνητα, η μείωση φέρνει μικρή αλλά ουσιαστική ελάφρυνση. Για μεσαία και μεγάλα οχήματα, η εξοικονόμηση φτάνει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Συνολικά, η νέα ρύθμιση περιορίζει τη διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, μειώνοντας τις στρεβλώσεις στη φορολογία.
Η μεγάλη εικόνα
Η μείωση των τεκμηρίων κατά 30% εντάσσεται στην πολιτική στήριξης της μεσαίας τάξης. Αν εφαρμοστεί όπως έχει εξαγγελθεί, αναμένεται να προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.
