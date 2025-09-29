Ανάσα σε χιλιάδες φορολογούμενους που πέφτουν κάθε χρόνο στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης και πληρώνουν έξτρα φόρους φέρνει το «ψαλίδι» που φθάνει έως και 35% στο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες. Οι αλλαγές στο τεκμήριο της κατοικίας θα εφαρμοστούν για τα φετινά εισοδήματα που θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 και αφορούν όσους διαμένουν σε ιδιόκτητες, μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες.

Τι αλλάζει

Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της και μειώνεται ως εξής:

28 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 40 ευρώ το τετραγωνικό για κύριους χώρους κατοικίες έως και 80 τ.μ.. Ετσι, για κύρια κατοικία 80 τ.μ. το τεκμήριο διαβίωσης από 3.200 ευρώ μειώνεται σε 2.240 ευρώ (μείωση 30%)

από 40 ευρώ το τετραγωνικό για κύριους χώρους κατοικίες έως και 80 τ.μ.. Ετσι, για κύρια κατοικία 80 τ.μ. το τεκμήριο διαβίωσης από 3.200 ευρώ μειώνεται σε 2.240 ευρώ (μείωση 30%) 45 ευρώ ανά τμ από 65 ευρώ ανά τμ για επιφάνεια κύριων χώρων από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. Για κατοικία επιφάνειας 120 τμ το τεκμήριο από 5.800 ευρώ μειώνεται σε 4.040 ευρώ (μείωση 30%).

ανά τμ για επιφάνεια κύριων χώρων από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. Για κατοικία επιφάνειας 120 τμ το τεκμήριο από 5.800 ευρώ μειώνεται σε 4.040 ευρώ (μείωση 30%). 77 ευρώ ανά τμ από 110 ευρώ ανά τμ για επιφάνεια κύριων χώρων από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ.

ανά τμ για επιφάνεια κύριων χώρων από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. 140 ευρώ ανά τμ από 200 ευρώ ανά τμ για κύριους χώρους από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ.

ανά τμ για κύριους χώρους από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. 280 ευρώ ανά τμ από 400 ευρώ ανά τμ για κύριους χώρους κατοικίας από 301 τ.μ. και άνω.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 30% (από 40% σήμερα) για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 58% (από 70%) για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό.

Για παράδειγμα, για μια κατοικία 120 τμ που βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τετραγωνικό το τεκμήριο «κουρεύεται» από 8.120 ευρώ σήμερα σε 5.252 ευρώ (μείωση 35%). Για κατοικία 300 τμ σε ακριβή περιοχή με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ το τεκμήριο μειώνεται στα 38.236 ευρώ από 58.820 ευρώ σήμερα (μείωση 35%).

Μονοκατοικίες

Για τις μονοκατοικίες το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 20% . Για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα ποσά του τεκμηρίου μειώνονται κατά 50%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης βαρύνουν τους φορολογούμενους είτε είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών, είτε τα νοικιάζουν είτε τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει «φιλοξενούμενος» απαλλάσσεται από το τεκμήριο διαβίωσης για την κατοικία, καθώς αυτό βαρύνει τον «φιλοξενούντα».