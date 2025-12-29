Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «εξαιρετική συνάντηση» σε ανάρτησή του στο Χ.

I had a great meeting in Florida with U.S. Secretary of State Marco Rubio. 🇮🇱🇺🇸 פגישה מצוינת עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו.@SecRubio pic.twitter.com/zh2xaOrGhZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 29, 2025

Η συνάντηση αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα και αποτελεί την έκτη μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ από την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του.

Κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συνάντησε τους γονείς του ανθυπασπιστή Ραν Γκβίλι, η σορός του οποίου βρίσκεται στη Γάζα.

Στο μεταξύ, πηγές του CNN τις οποίες επικαλείται και η Jerusalem Post αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος εκφράζει ενοχλήσεις για την καθυστέρηση στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας.