Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ απέκτησαν επίσημα τη γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Όπως μετέδωσε το περιοδικό Paris Match, το διάταγμα αφορά το διάσημο ζευγάρι και τα οκτάχρονα δίδυμα παιδιά τους, τα οποία πλέον είναι επίσης πολίτες της Γαλλίας.

Μακριά από το Χόλιγουντ, ο Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Επείγοντα» και την ταινία «Η συμμορία των Έντεκα», και η Λιβανεζο-Βρετανίδα δικηγόρος σύζυγός του περνούν σημαντικό μέρος του χρόνου τους στη Γαλλία.

«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών», είχε δηλώσει ο 64χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης στο RTL, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το ζευγάρι απέκτησε το 2021 μια εξοχική έπαυλη και έναν αμπελώνα στο Μπρινιόλ, στην περιοχή του Βαρ, όπου απολαμβάνει την ιδιωτικότητα της οικογενειακής ζωής του.

«Εδώ, δεν τραβάνε φωτογραφίες τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι να κρύβονται έξω από το σχολείο. Είναι πρωτεύον για εμάς», είχε τονίσει ο Κλούνεϊ, εξηγώντας τους λόγους που επέλεξαν τη γαλλική επαρχία.

Αν και η οικογένεια δεν ζει μόνιμα στη νότια Γαλλία, ο ηθοποιός έχει δηλώσει πως η περιοχή αυτή είναι «ο πιο ευτυχισμένος τόπος για εμάς». Ο Κλούνεϊ έχει τιμηθεί με Όσκαρ για την ταινία Syriana (2005).

Και άλλοι Αμερικανοί δημιουργοί στρέφονται προς τη Γαλλία

Την ίδια ώρα, ο συμπατριώτης του και σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους αποκάλυψε στο France Inter την πρόθεσή του να καταθέσει αίτημα για απόκτηση γαλλικής υπηκοότητας.

«Θα ήθελα να έχω μια άλλη περιοχή όπου θα μπορώ να δραπετεύω από τις ΗΠΑ», δήλωσε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για «τη γαλλική κουλτούρα».