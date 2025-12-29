Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νέες νομοθετικές τροπολογίες που παρέχουν στη Ρωσία το δικαίωμα να αγνοεί αποφάσεις ξένων και διεθνών δικαστηρίων για ποινικές υποθέσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω των προσπαθειών της Ουκρανίας και της Ευρώπης να επιβληθούν κυρώσεις στη Μόσχα για τις ενέργειές της στο ουκρανικό μέτωπο.

Η απόφαση του Ρώσου προέδρου, τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να προωθήσει ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θεωρείται απάντηση στις πρωτοβουλίες για δίωξη Ρώσων αξιωματούχων και στρατιωτικών για φερόμενα εγκλήματα πολέμου. Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές.

Τον Ιούνιο, η Ουκρανία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία ειδικού ποινικού δικαστηρίου. Παράλληλα, η Ευρώπη συγκρότησε τη Διεθνή Επιτροπή Απαιτήσεων για την Ουκρανία, με στόχο να διασφαλίσει αποζημιώσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις ζημιές που προκάλεσαν οι ρωσικές επιθέσεις και τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Πούτιν και επτά ακόμη Ρώσους, κατηγορώντας τους για παράνομη μεταφορά εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την ενέργεια του ΔΠΔ «εξοργιστική» και υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, τονίζοντας πως η μεταφορά των παιδιών έγινε αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας, ώστε να απομακρυνθούν από την εμπόλεμη ζώνη.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που υποστηρίζονται από τον Πούτιν, η Μόσχα θα έχει πλέον το δικαίωμα, βάσει της δικής της νομοθεσίας, να αγνοεί αποφάσεις ξένων δικαστηρίων για ποινικές υποθέσεις που εκδίδονται χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Επιπλέον, οι αποφάσεις διεθνών νομικών οργάνων, των οποίων η εξουσία δεν βασίζεται σε διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία ή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορούν να παραβλέπονται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις.