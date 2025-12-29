Ένα στα δύο ακίνητα παραμένει αδήλωτο στο Κτηματολόγιο σε περιοχές όπως ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δήμος Μαλεβιζίου και τμήματα του Δήμου Ηρακλείου, όπου η διαδικασία κτηματογράφησης έχει ολοκληρωθεί.

Αυτό αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, Κώστας Αραπόγλου, επισημαίνοντας ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο μετά την ανάρτηση των στοιχείων.

Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Σε πολλές περιπτώσεις, το Δημόσιο μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Με απλά λόγια, για όσους δεν διαθέτουν συμβόλαια, η κυριότητα των ακινήτων τους παραμένει αβέβαιη.

Η διασύνδεση Κτηματολογίου και επιδοτήσεων

Στο επίκεντρο μπαίνει πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αν υλοποιηθεί το νέο μοντέλο που συνδέει την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων με τη διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας μέσω του Κτηματολογίου, οι συνέπειες θα είναι καθοριστικές. Όσοι δεν έχουν δηλώσει τα αγροτεμάχιά τους κινδυνεύουν να χάσουν τις επιδοτήσεις τους — όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη.

Η νέα εποχή φέρνει ριζικές αλλαγές: Οι αγρότες δεν θα χρειάζεται πλέον να δηλώνουν οι ίδιοι τα στρέμματα που καλλιεργούν. Τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, μέσω της διασύνδεσης της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο και τα μισθωτήρια.

Νέο κεφάλαιο ελέγχων στην αγροτική οικονομία

Η ΑΑΔΕ στρέφει πλέον το βλέμμα της στον αγροτικό κόσμο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ελέγχων σε έναν τομέα που για χρόνια λειτουργούσε χωρίς ουσιαστική εποπτεία. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αρχή έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα, αποκαλύπτοντας χιλιάδες περιπτώσεις υπερδηλωμένων εκτάσεων και στρεβλώσεις που παραπέμπουν σε παλαιότερες εποχές.

Η περίοδος των ελάχιστων ή ανύπαρκτων ελέγχων φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Στη θέση της έρχεται ένα νέο σύστημα, που προβλέπει επιδοτήσεις μόνο με διασταυρωμένα στοιχεία, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και πλήρη εικόνα της αγροτικής περιουσίας.

Η πρόκληση της επάρκειας ελέγχων

Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δεν είναι χωρίς κόστος. Το ελεγκτικό προσωπικό της ΑΑΔΕ δεν επαρκεί, γεγονός που ενδέχεται να αφήσει πίσω άλλους κρίσιμους ελέγχους. Μόνο τη διετία 2024-2025, οι έλεγχοι αυτοί απέφεραν στα δημόσια ταμεία 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τη φοροδιαφυγή.

Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών δεν αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια· είναι βασική προϋπόθεση για να διατηρηθούν τα σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του νέου μοντέλου.