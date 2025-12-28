Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται σήμερα στη Φλόριντα, με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει την τελευταία εκδοχή των προτάσεών του για το εδαφικό ζήτημα, σε μια κρίσιμη συνάντηση με τον Αμερικανό ηγέτη.

«Δεν θα έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ιστότοπο Politico, καθιστώντας σαφές ότι η τελική απόφαση περνά από τα χέρια του. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως «πιστεύει ότι θα πάει καλά μαζί του» και ότι θα συναντηθεί «σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική». Στη διάρκεια στάσης του στον Καναδά, συνομίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες που τον διαβεβαίωσαν για την «πλήρη υποστήριξή» τους, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισ. καναδικών δολαρίων (1,5 δισ. ευρώ).

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική κατοικία του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, που έχει μετατραπεί σε ανεπίσημο παράρτημα του Λευκού Οίκου. Εκεί αναμένεται να υποδεχθεί και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Όλος ο κόσμος έρχεται», σχολίασε ικανοποιημένος ο οικοδεσπότης.

Το νέο ειρηνευτικό σχέδιο και οι αντιδράσεις

Η συνάντηση στη Φλόριντα έρχεται μετά την παρουσίαση μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο αναθεωρήθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με το Κίεβο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μόσχας. Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η Ουκρανία επιχειρεί να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Την παραμονή της συνάντησης, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους κατά του Κιέβου, με δύο νεκρούς και πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «την απάντηση της Ρωσίας στις προσπάθειές μας για ειρήνη».

Πιέσεις και διλήμματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος από τη βραδύτητα των συνομιλιών. «Είναι πολύ απογοητευμένος από τα δύο στρατόπεδα», είχε δηλώσει η εκπρόσωπός του, Κάρολαϊν Λέβιτ, ενώ στις 19 Δεκεμβρίου ο ίδιος είχε καλέσει την Ουκρανία να «κουνηθεί».

Το ερώτημα είναι εάν ο Ζελένσκι θα καταφέρει να τον πείσει να στείλει ανάλογο μήνυμα προς τη Μόσχα, καθώς η νέα εκδοχή του σχεδίου δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους Ρώσους. Το έγγραφο των 20 σημείων προβλέπει πάγωμα των θέσεων στο μέτωπο, χωρίς να ικανοποιεί τη ρωσική απαίτηση για αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το 20% της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Επιπλέον, το νέο κείμενο δεν περιλαμβάνει καμία νομική δέσμευση που να αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – ένα από τα βασικά αιτήματα του Κρεμλίνου. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν επίσης τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να συνοδεύσουν μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Η ευρωπαϊκή στάση και οι εξελίξεις στο πεδίο

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έρθουν ταυτόχρονα με το τέλος του πολέμου», τόνισε ο Ζελένσκι, επιμένοντας στη θέση του. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία ίσως πρέπει να παγώσει τη γραμμή του μετώπου, καθώς θεωρεί τη ρωσική προώθηση «αναπόφευκτη». «Η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα. Και το είχε πάντα», είχε δηλώσει στις 8 Δεκεμβρίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι η ειρήνη πρέπει να διασφαλίζει την «κυριαρχία» και την «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι. Αντίθετα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την ΕΕ ότι έχει γίνει «το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη».

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση ανέφερε «μαζική ρωσική επίθεση με ρουκέτες από πολλαπλούς εκτοξευτήρες» στη Χερσώνα, που προκάλεσε πυρκαγιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές.