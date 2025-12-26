Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης στη Φλόριντα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Politico ότι ο Ουκρανός ηγέτης «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ».

Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ επανέλαβε τη φράση αυτή, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι οι δύο πλευρές μπορούν να έχουν μια παραγωγική συνάντηση. Η αναφορά του προκάλεσε νέες συζητήσεις σχετικά με τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στο Κίεβο και τη μελλοντική πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, αναμένεται να θέσει επί τάπητος το ζήτημα του εδαφικού, το οποίο παραμένει το βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η συνάντηση των δύο ηγετών θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Επαφές και διεθνής συντονισμός

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει «σύντομα» να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τον χρόνο της επικοινωνίας.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, με τον οποίο εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις. Ο Κάρνεϊ υπογράμμισε την ανάγκη να παραμείνει ισχυρή η διεθνής πίεση προς τη Μόσχα.

Παράλληλα, τηλεφωνική επικοινωνία για το ίδιο ζήτημα είχαν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους τους για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία.