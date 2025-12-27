Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια σύντομης στάσης στον Καναδά, όπως ανακοίνωσε σε γραπτό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους κατά την πτήση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ουκρανικές διπλωματικές πηγές, ο πρόεδρος αναμένεται να θέσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών στη συνάντησή του με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.