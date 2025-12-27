Την ανάγκη η επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία να συνοδευτεί από ισχυρές και μόνιμες εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε από κοινού με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, στόχος της συνομιλίας ήταν να εκφραστεί προς τον Ουκρανό πρόεδρο η στήριξη τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των επαφών του με τον Αμερικανό ηγέτη. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας συντονισμού των δυτικών χωρών για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Γαλλία σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας. Η συνεργασία αυτή θα βασιστεί στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της λεγόμενης Συμμαχίας των Πρόθυμων, η οποία στηρίζει ενεργά την Ουκρανία και στην οποία προεδρεύουν η Γαλλία και η Βρετανία.

Τέλος, το Παρίσι τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαβουλεύσεις που τους αφορούν, ενώ καταδικάζει κατηγορηματικά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

