Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόσχας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί νέα προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στις πρώτες γραμμές του μετώπου, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για σχέδιο τερματισμού του πολέμου.

Όπως αναφέρει το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ (η ρωσική ονομασία του Μίρνοχραντ) και Χουλιαϊπόλε απελευθερώθηκαν».

Το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην επαρχία Ντονέτσκ, ενώ η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια, περιοχές που αποτελούν επίκεντρο σφοδρών μαχών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.