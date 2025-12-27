Τουλάχιστον 15 νεκροί και 19 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την πτώση λεωφορείου σε φαράγγι στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα, σύμφωνα με τις αρχές.

“Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το φρικτό δυστύχημα–11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο“, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάντο, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής. Όπως πρόσθεσε, περίπου 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε γειτονικά νοσοκομεία για περίθαλψη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο διαμέρισμα Σολόλα, μεταξύ των 172ου και 174ου χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου, σε μια περιοχή γνωστή για την πυκνή ομίχλη που περιορίζει σημαντικά την ορατότητα των οδηγών.

Εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική υπηρεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο μέσα στο φαράγγι, ενώ διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τα θύματα από τα συντρίμμια.