Πολλά ζευγάρια φαίνεται να οδηγούνται σε χωρισμό λίγο πριν από τις γιορτές, με το φαινόμενο αυτό να έχει αποκτήσει πλέον και δική του ονομασία: «Scrooging».

Ο όρος προέρχεται από τον γνωστό φιλάργυρο χαρακτήρα Σκρουτζ και περιγράφει εκείνους που αποφασίζουν να τερματίσουν τη σχέση τους λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ώστε να αποφύγουν τα έξοδα των εορτών.

Ωστόσο, η οικονομική διάσταση δεν είναι ο μόνος λόγος πίσω από το φαινόμενο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλοί χωρίζουν αυτή την περίοδο επειδή ο ερχομός του νέου έτους λειτουργεί ως αφορμή για αλλαγή και επανεκκίνηση στη ζωή τους.