Δικογραφίες σε βάρος δώδεκα ατόμων, μεταξύ αυτών τεσσάρων αλλοδαπών, σχηματίστηκαν για σειρά κλοπών στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε εννέα περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν από τα τέλη Ιουλίου έως και τα μέσα Νοεμβρίου 2025. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι στο διάστημα αυτό προχώρησαν σε διάρρηξη οικίας, τρεις κλοπές σε καταστήματα, τρεις κλοπές στο δρόμο με τη μέθοδο της απασχόλησης, μια κλοπή οχήματος και μια διάρρηξη σε κοινωνική δομή.

Από τη δράση τους αποκόμισαν συνολικά χρηματικό ποσό περίπου 3.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, προϊόντα και προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, συνολικής αξίας περίπου 7.000 ευρώ.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας ταυτοποίησε τους φερόμενους δράστες, ενώ οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω διαδικασίες.