Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθεται αύριο, Σάββατο, το μετρό της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας, θα συμμετέχουν και οι λεωφορειακές γραμμές 6, 14, 27, 32, 58 και 66. Τα δρομολόγια αυτών των γραμμών θα πραγματοποιούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων αναπροσαρμόζεται. Έως και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια θα εκτελούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 05:30 έως τις 00:30, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 05:30 έως τις 02:00 και την Κυριακή από τις 05:30 έως τις 00:30.

Από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, το νέο πρόγραμμα δρομολογίων θα ισχύει ως εξής: από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:30 έως τις 23:00 και το Σαββατοκύριακο από τις 08:00 έως τις 23:00.