Ισχυρή έκρηξη βόμβας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/12) σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε κτίρια και οχήματα, ενώ προκλήθηκε αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από την επίθεση βρίσκεται ομάδα ποινικών που φέρεται να έλαβε εντολές από το εσωτερικό φυλακών για να πραγματοποιήσει το χτύπημα. Οι δράστες τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στις 03:20 στη συμβολή της λεωφόρου Καραολή και Δημητρίου με την οδό Σαλαμίνας, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο μηχανισμός, που πιθανότατα περιείχε πυροκροτητή και περίπου δύο κιλά δυναμίτη, προκάλεσε έντονες λάμψεις και θραύσματα σε ακτίνα πολλών μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και του ελληνικού FBI, οι οποίοι συνέλεξαν υπολείμματα της βόμβας και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία φαίνονται οι δράστες να πλησιάζουν, να αφήνουν τον μηχανισμό και να απομακρύνονται.

Οι Αρχές εξετάζουν αν η επίθεση συνδέεται με το περιστατικό του Μαΐου στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου είχε χάσει τη ζωή της μια 39χρονη γυναίκα από έκρηξη βόμβας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των μελών της ομάδας και τον τρόπο οργάνωσης της επίθεσης από τις φυλακές.