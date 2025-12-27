Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου σημειώθηκε το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου στη Ματαράγκα Αγρινίου, όταν τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον ανήλικο που διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον 17χρονο να υφίσταται σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν στο κατάστημα με την παρέα του, όταν ομάδα νεαρών έφθασε με ταξί από το Αγρίνιο. Οι δράστες, φορώντας κουκούλες, τον έβγαλαν έξω από το μαγαζί και άρχισαν να τον χτυπούν βάναυσα.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι επιτιθέμενοι φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες του καταστήματος.

Άτομα από το περιβάλλον του 17χρονου αναφέρουν ότι η αφορμή για την επίθεση ήταν «εντελώς ασήμαντη και ακατανόητη», καθώς οφειλόταν σε παρεξήγηση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας

Ένας από τους δράστες έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό αλβανικής καταγωγής, γνωστό στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις. Οι έρευνες συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία που αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων.