Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 39χρονου με οδηγό ΙΧ. Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, για πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης αναζητείται.

«Ξεκίνησα από τον τερματικό σταθμό στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση.

Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει ‘χτυπά με ρε, χτυπά με’. Δεν αντέδρασα και τότε οδηγός ξέφυγε και άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο.

Εχω σπασμένα δόντια

Αμέσως μετά το συμβάν κάλεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ και διακομίστηκα στο νοσοκομείο. Έχω μελανιές στο πρόσωπο από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει στο MEGA ο 39χρονος.

