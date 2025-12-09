Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Ζωγράφου ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:30 το πρωί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Οδηγός ΙΧ, ύστερα από διαπληκτισμό με τον οδηγό του λεωφορείου για τροχονομική παράβαση, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από τις αρχές, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του επεισοδίου.