Περίπου 26,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 30.450 δικαιούχους από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως επισημαίνεται, από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι ακόλουθες πληρωμές:

– 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

– 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.