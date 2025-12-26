Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρά καιρικά φαινόμενα, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε εκτεταμένες περιοχές, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων έως τη νύχτα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέες καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ημέρες, μετά από μια σειρά έντονων φαινομένων που ήδη έπληξαν την πολιτεία των ΗΠΑ. Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ σε περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές υπάρχουν προειδοποιήσεις για ροές μπάζων και κατολισθήσεις.

Η ένταση των φαινομένων αποδίδεται στο ατμοσφαιρικό ρεύμα «Pineapple Express», το οποίο μεταφέρει υγρασία από τη Χαβάη προς τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι βροχοπτώσεις που αναμένονται ισοδυναμούν με τον μέσο όρο ενός μήνα για την Καλιφόρνια.

Έκτακτη ανάγκη και προειδοποιήσεις

Στις 25 Δεκεμβρίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι η νότια Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένου του Λος Άντζελες, κινδυνεύει από υπερβολικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Όπως ανέφερε, «είναι πιθανές πολυάριθμες πλημμύρες. Επιπλέον, πολλά ρέματα ενδέχεται να πλημμυρίσουν, επηρεάζοντας ενδεχομένως μεγαλύτερους ποταμούς. Οι πλημμύρες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ροές συντριμμιών σε ή κοντά σε περιοχές που έχουν πρόσφατα καεί».

Η NWS προειδοποίησε επίσης για ριπές ανέμου που ενδέχεται να φθάσουν τα 88,5 χλμ/ώρα. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αρκετές κομητείες, ανάμεσά τους και το Λος Άντζελες.

«Δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα. Η βροχή συνεχίζει να πέφτει σε ολόκληρη την κομητεία του Λος Άντζελες, καθιστώντας τους δρόμους, τις πλωτές οδούς και τα κανάλια αποστράγγισης εξαιρετικά επικίνδυνους. Ελέγξτε τις συνθήκες πριν βγείτε έξω», δήλωσαν αξιωματούχοι της περιοχής.

Περίπου 100.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως το βράδυ της Πέμπτης, καθώς οι σφοδροί άνεμοι και οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές στο δίκτυο.

12-25-25 – An evacuation warning has been issued for the town of Wrightwood as another powerful storm system could bring more flooding and mudslides to Southern California. This video taken on Christmas Eve shows a car buried in mud. https://t.co/6ZjTIdPJJh pic.twitter.com/47r2WfCcYS — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 25, 2025

Ανθρώπινες απώλειες και επιπτώσεις

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times. Ένας 64χρονος από το Σαν Ντιέγκο σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω του το πρωί της Τετάρτης.

Ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από τα νερά της πλημμύρας το Σαββατοκύριακο, ενώ η αστυνομία επιχειρούσε να τον διασώσει από το αυτοκίνητό του στην πόλη Ρέντινγκ. Επίσης, μια γυναίκα περίπου 70 ετών παρασύρθηκε στη θάλασσα από μεγάλο κύμα και πέθανε τη Δευτέρα.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς μια νέα καταιγίδα αναμένεται να φέρει έντονες χιονοπτώσεις στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα, κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Καλιφόρνιας.