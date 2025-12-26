Η Γερμανία δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να συμμετάσχει σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Όπως εξήγησε, μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να απαιτήσει στρατιωτικά μέσα, κάτι που το Βερολίνο δεν θεωρεί σκόπιμο στην παρούσα φάση. Ο ίδιος επέκρινε επίσης την προοπτική δημιουργίας νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Αναφερόμενος στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Βάντεφουλ σημείωσε ότι «μια τέτοια δύναμη δεν είναι απλώς μια δύναμη διαμεσολάβησης, αλλά πρέπει επίσης να είναι σε θέση, εάν χρειαστεί, να εδραιώσει την ασφάλεια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολλοί δεν μπορούν να φανταστούν Γερμανούς στρατιώτες να το κάνουν αυτό – ειδικά σε αυτήν την περιοχή. Δεν θα συμμετάσχουμε λοιπόν στη δύναμη σταθεροποίησης στο άμεσο μέλλον».

Μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, διευκρίνισε ωστόσο ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στις δομές που προβλέπει το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τόνισε επίσης πως το Βερολίνο δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή, για παράδειγμα στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, κάτι που η οργάνωση απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι η Γερμανία επιθυμεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της περιοχής.

«Θα ήταν σημαντικό να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πολύ σύντομα με την ανασυγκρότηση της Γάζας», ανέφερε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο παγίωσης μιας κατάστασης όπου μια περιοχή θα ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό και μια άλλη από τη Χαμάς. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η Γερμανία έχει ειδική σχέση με το Ισραήλ και ιδιαίτερη ευθύνη απέναντί του λόγω του Ολοκαυτώματος.

Έκκληση για υπομονή και ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Βάντεφουλ κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπομονή στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου, εκτιμώντας ότι «είμαστε ακόμη πολύ μακριά από την έναρξη μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης της Γάζας». Παράλληλα, ζήτησε από τα κράτη της περιοχής να συνεισφέρουν και οικονομικά στην προσπάθεια.

Όπως σημείωσε, η ανθρωπιστική βοήθεια αυξάνεται αλλά παραμένει ανεπαρκής. «Έχουν ανοίξει περισσότερα συνοριακά περάσματα και η πρόσβαση από την Ιορδανία έχει σαφώς βελτιωθεί. Συνολικά ωστόσο η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οργανισμοί βοήθειας χρειάζονται επειγόντως απρόσκοπτη πρόσβαση.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών επέκρινε τέλος την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για τη δημιουργία 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας πως «μακροπρόθεσμα, το Ισραήλ και η ασφάλειά του θα εξυπηρετούνταν καλύτερα από μια λύση δύο κρατών. Η επέκταση των οικισμών απειλεί όμως να καταστήσει αυτή την προοπτική αδύνατη».