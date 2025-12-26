Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «όλα τα στρατόπεδα» των τζιχαντιστών που στοχοποίησε ο αμερικανικός στρατός στη Νιγηρία «αποδεκατίστηκαν», σύμφωνα με συνέντευξή του στο Politico.

Όπως ανέφερε, τα πλήγματα ήταν προγραμματισμένα για την Τετάρτη, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να τα καθυστερήσει κατά μία ημέρα. «Είπα, ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο (…) Δεν το περίμεναν, αλλά τους πλήξαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο αποδεκατίστηκε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στη βορειοδυτική Νιγηρία, με στόχο θέσεις τζιχαντιστών που κατηγορούνται ότι επιτίθενται σε χριστιανικούς πληθυσμούς.