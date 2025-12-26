Η Ελλάδα είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι αυτή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και κάθε Ελληνίδας και Έλληνα.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, επισκέφθηκε τη Σάμο, όπου βρέθηκε στην έδρα της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79 ΑΔΤΕ) «Μυκάλη» και σε επιτηρητικό φυλάκιο.

Στην έδρα της 79 ΑΔΤΕ, παρουσία του διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΜ) αντιστράτηγου Δημητρίου Βακεντή και του διοικητή της 79 ΑΔΤΕ ταξίαρχου Σταύρου Μιχάλη, ο υπουργός αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και ενημερώθηκε για την οργάνωση, την αποστολή και τις τρέχουσες δραστηριότητες της μονάδας.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι οι άγιες ημέρες των Χριστουγέννων τον βρίσκουν στη Σάμο, «για να ανταλλάξουμε ευχές με τις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων στις εσχατιές της πατρίδας μας, στο ανατολικό Αιγαίο».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για τους ανθρώπους που «εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας», εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο τους.

Ξεκαθάρισε, επίσης, πως η χώρα μας «ουδένα απειλεί» και ότι «η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, ούτε έχει διατυπώσει απειλή για οιονδήποτε εκ των γειτόνων μας».

Όπως σημείωσε, «δεν έχει καταγράψει την οιανδήποτε εδαφική ή άλλη διεκδίκηση εναντίον άλλης χώρας, πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου κατά οποιουδήποτε».

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Ταξιαρχία, ο υπουργός τόνισε ότι «εκπέμπουμε ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης, βασισμένο στην Ιστορία μας, στις παραδόσεις μας και στην υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων».

Επίσκεψη στο φυλάκιο και συναντήσεις στη Σάμο

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στο επιτηρητικό φυλάκιο «Ψιλής Άμμου», όπου ενημερώθηκε για την αποστολή του και αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σάμο, ο υπουργός συναντήθηκε στο Βαθύ με τον βουλευτή και καθηγητή Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Χριστόδουλο Στεφανάδη. Στη συνάντηση παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσαίος Μαυρατζώτης, ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Παρασκευάς Παπαγεωργίου, ο αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου Αρτέμης Πανούσος και ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Υδρούσας Σάμου Χριστόδουλος Ευγενικός.