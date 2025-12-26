Τα περιστάτικα στις πίστες από πελάτες γίνονται όλο και πιο έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά στις γιορτές με αποτέλεσμα να δοκιμάζεται η υπομονή των καλλιτέχνων, που προσπαθούν να διασκεδάσουν το κόσμο.

Αυτή τη φορά, και μάλιστα για δεύτερη φορά, η Ιουλία Καλλιμάνη κλήθηκε να αντιμετωπίσει θαμώνα. Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου της live στην Κρήτη, η τραγουδίστρια βρέθηκε ξανά σε αμήχανη θέση, όταν θαμώνας του νυχτερινού κέντρου άρχισε να της πετά συνεχόμενα λουλούδια.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν μαζί με τα λουλούδια εκτοξεύτηκε και νερό, με αποτέλεσμα να βραχεί στο πρόσωπο την ώρα που τραγουδούσε.

Η ίδια αντέδρασε με αποτέλεσμα να έχουν έναν αιχμηρό διάλογο και στη συνέχεια συνέχισε το πρόγραμμα της κανονικά σαν επαγγελματίας. Το βίντεο αυτό έγινε viral στα social media, σημασία όμως έχει να δούμε αν θα υπάρχει αλλαγή.

Ο κόσμος βγαίνει για να διασκεδάσει. Ο καλλιτέχνης εργάζεται, μακρία από την οικογένεια του τις γιορτινές μέρες ώστε εμείς να περάσουμε καλά. Γιατί να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση; Γιατί έχει γίνει μάστιγα να πετάγονται πράγματα στην πίστα με την δικαιολογία του “κατά λάθος”;

Καλές γιορτές σε όλους!