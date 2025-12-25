Μπουζούκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πήραν… φωτιά, με τον κόσμο να γεμίζει ασφυκτικά τα μαγαζιά.

Γεμάτα μπουζούκια & μουσικές πίστες

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι θαμώνες, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, στα κέντρα όπου εμφανίζονται δημοφιλείς καλλιτέχνες, δεν έπεφτε καρφίτσα.

Χορός, γλέντι και τραγούδι για όσους πρόλαβαν να κλείσουν εγκαίρως θέση, καθώς η ζήτηση αυτές τις γιορτές ήταν εμφανώς μεγαλύτερη των προηγούμενων χρόνων.

Οι προβλέψεις για 100% πληρότητα στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης επιβεβαιώθηκαν. Sold out όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, αλλά και για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι τιμές

Για την παραμονή αλλά και ανήμερα τα Χριστούγεννα, η απλή φιάλη κοστίζει 180 με 230 ευρώ για 4 άτομα, με το κόστος της premium φιάλης να ξεκινά από τα 260 ευρώ και να καταλήγει έως και τις 4.000, για πρώτο τραπέζι πίστα σε κάποια από τα κορυφαία σχήματα.

Κι όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν κράτηση εγκαίρως για ρεβεγιόν Χριστουγέννων, τρέχουν να προλάβουν για την παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπου και πάλι προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχει ούτε καρέκλα διαθέσιμη στις μεγάλες πίστες.