Sold out είναι οι περισσότερες μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την εορταστική περίοδο, με τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς να ανεβάζουν κατακόρυφα τις τιμές. Τα πρώτα τραπέζια φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ, ενώ περιορισμένη διαθεσιμότητα υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες και σχήματα.

Ρεβεγιόν στις πίστες της Αθήνας

Ρεβεγιόν στις πίστες της Θεσσαλονίκης

Καλλιτέχνες Διαθεσιμότητα Τιμές Πάνος Κιάμος / Πάολα Διαθεσιμότητα όλες τις ημέρες Απλή: 220€ • Special: 280€ • Premium: 330€ / 4 άτομα