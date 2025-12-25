Ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων, προκάλεσε και πάλι αντιδράσεις με τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», στοχοποιώντας για ακόμη μία φορά τους δημοκρατικούς αντιπάλους του.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, όπου παραμένει ιδιαίτερα ενεργός.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πολιτικό, κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα — από τις οικονομικές δυσχέρειες και τις κοινωνικές εντάσεις έως τις διεθνείς συρράξεις — αποδίδεται στο Δημοκρατικό Κόμμα και ειδικότερα στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι ευθύνονται για όλα τα δεινά των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά», ο Τραμπ περιλαμβάνει όχι μόνο τους παραδοσιακούς δημοκρατικούς, αλλά και κάθε πολιτικό ή δημόσιο πρόσωπο που του ασκεί κριτική, ακόμη κι αν ανήκει σε πιο μετριοπαθείς ή κεντρώες τάσεις.

Ο πρώην πρόεδρος περνά τις φετινές γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο, την πολυτελή κατοικία και λέσχη του στη Φλόριντα, όπου συνηθίζει να υποδέχεται υποστηρικτές και στενούς συνεργάτες του.