Υποκλάδος Κ του ιού της γρίπης Α (Η3Ν2) κυριαρχεί φέτος σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία, προκαλώντας ένα ισχυρό κύμα εποχικής γρίπης. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο όρος «σούπερ γρίπη», που χρησιμοποιείται ευρέως, δεν ανταποκρίνεται στην επιστημονική πραγματικότητα. Τι προκαλεί ανησυχία ενόψει των εορτών και πώς μπορεί να προστατευτεί ο πληθυσμός;

«Οι όροι “υπεργρίπη” και “σούπερ γρίπη” δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και αποδεκτοί. Πρόκειται για μια γλωσσική υπερβολή που αποδίδει την πίεση στα συστήματα υγείας λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων», εξηγεί στα «ΝΕΑ» η δρ Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος της Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας.

Πρόωρη έξαρση και διεθνείς ενδείξεις

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έξαρση ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν από τον συνήθη χρόνο. Πολλοί πολίτες, κυρίως ανεμβολίαστοι και ευπαθείς, βρέθηκαν απροετοίμαστοι, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3.000 νοσηλείες λόγω επιπλοκών. Παρόμοια προειδοποίηση είχε εκδώσει και η Ιαπωνία, όπου οι Αρχές κήρυξαν επιδημία γρίπης ήδη από τον Νοέμβριο.

Με τα κρούσματα να αυξάνονται και στην Ελλάδα, ο υποκλάδος Κ φαίνεται να επικρατεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα. Η δρ Τσικρικά υπογραμμίζει ότι «η θωράκιση επιτυγχάνεται μέσω του αντιγριπικού εμβολιασμού», επισημαίνοντας πως η σύσταση αφορά κυρίως τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ενώ υπάρχει επάρκεια εμβολίων.

Ο εμβολιασμός παραμένει αποτελεσματικός

Απαντώντας στο ερώτημα αν είναι αργά για εμβολιασμό, η ειδικός είναι κατηγορηματική: «Υπάρχει ακόμη χρόνος για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Είναι όμως σημαντικό να το προγραμματίσουν άμεσα, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες έως ότου να αναπτύξει κανείς αντισώματα».

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), παρά τις μεταλλάξεις του υποκλάδου Κ, το αντιγριπικό εμβόλιο διατηρεί υψηλή αποτελεσματικότητα. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν προστασία 52% για άτομα έως 17 ετών και 57% για τις ηλικίες 18-64 ετών.

Προβλέψεις και μέτρα προστασίας

Οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση κρουσμάτων στις αρχές Ιανουαρίου, λόγω των εορταστικών συναθροίσεων. Η δρ Τσικρικά προτείνει προσοχή: «Τα άτομα με συμπτώματα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης πρέπει να διατηρούν αποστάσεις για να αποφύγουν τη μετάδοση». Τονίζει επίσης τη σημασία των ατομικών μέτρων προστασίας, όπως το τακτικό πλύσιμο χεριών, η χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους και η τήρηση αναπνευστικής υγιεινής.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει την ανάγκη έγκαιρης ιατρικής αξιολόγησης με την εμφάνιση συμπτωμάτων, ώστε να χορηγηθεί εγκαίρως αντιιική αγωγή, όπου ενδείκνυται.