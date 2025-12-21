Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα της εποχικής γρίπης στην Ευρώπη, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται έξαρση και στην Ελλάδα.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η εξέλιξη αποδίδεται στην επικράτηση του υποκλάδου K του ιού της γρίπης A(H3N2).

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επικράτηση στελεχών του ιού της γρίπης Α(H3N2) και ειδικότερα του υποστελέχους Κ, το οποίο φαίνεται να μεταδίδεται ταχύτερα και να συμβάλλει σε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το νέο αυτό υποστέλεχος προκαλεί βαρύτερη νόσο στον γενικό πληθυσμό, η ταχεία διασπορά του αυξάνει σημαντικά το φορτίο στα συστήματα υγείας», αναφέρει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το συγκεκριμένο στέλεχος έχει καταστεί κυρίαρχο στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καταγράφονται σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, ενώ σε αρκετές χώρες αυξάνονται οι νοσηλείες ηλικιωμένων άνω των 65 ετών.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αντιμετωπίζει ήδη έντονη πίεση, με χιλιάδες ασθενείς να νοσηλεύονται καθημερινά. Οι εισαγωγές αυξάνονται κυρίως μεταξύ ηλικιωμένων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα πιο επιβαρυμένα χειμερινά κύματα των τελευταίων ετών. Η κατάσταση αυτή λειτουργεί ως προειδοποίηση και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σημειώνει η κ. Ψαλτοπούλου.

Έξαρση γρίπης κατά τις γιορτές

Οι ελληνικές υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς η χώρα εισέρχεται στην καρδιά του χειμώνα. Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2), που κυκλοφορεί διεθνώς, έχει ήδη εντοπιστεί και στην Ελλάδα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εορταστική περίοδος, με τις αυξημένες κοινωνικές επαφές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα έξαρση. «Οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, τα ταξίδια και η αυξημένη κινητικότητα των γιορτών δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάδοση των αναπνευστικών ιών», επισημαίνει η κ. Ψαλτοπούλου.

Ο ΠΟΥ υπενθυμίζει ότι η γρίπη μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων, αλλά και με επαφή σε μολυσμένες επιφάνειες. Οι κοινωνικές συναναστροφές σε εσωτερικούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό ενισχύουν τη διασπορά του ιού.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Οι πολίτες άνω των 60 ετών, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι έγκυες γυναίκες και τα μικρά παιδιά έως 5 ετών ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Για αυτές τις ομάδες, η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία ή επιδείνωση υποκείμενων παθήσεων.

Εμβολιασμός και μέτρα προστασίας

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Ακόμη και όταν γίνεται αργότερα μέσα στη σεζόν, μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες.

Στην Ελλάδα, η εμβολιαστική κάλυψη παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει ειδικά ανοσοενισχυτικά εμβόλια για ηλικιωμένους, καθώς και ρινικό εμβόλιο για παιδιά. Παράλληλα, η τήρηση βασικών μέτρων όπως η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός και η χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό συμβάλλουν στον περιορισμό της διασποράς.

Σε περίπτωση επιδείνωσης των συμπτωμάτων απαιτείται ιατρική συμβουλή και, για άτομα υψηλού κινδύνου, έγκαιρη έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής. Διαθέσιμα είναι και ειδικά διαγνωστικά τεστ για διαφοροδιάγνωση μεταξύ γρίπης Α ή Β, κορονοϊού και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού.

«Η φετινή έξαρση της γρίπης υπενθυμίζει ότι, παρά την εξοικείωση της κοινωνίας με τις εποχικές ιώσεις, ο ιός της γρίπης εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία», υπογραμμίζει η κ. Ψαλτοπούλου. Προσθέτει ότι η πρόληψη και η συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την προστασία των ευπαθών ομάδων και της κοινωνίας συνολικά.