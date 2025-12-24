Τραγωδία στη Σλοβακία σημειώθηκε όταν κατέρρευσε η οροφή εγκατάστασης σε επιχείρηση όπου εργάζονταν τέσσερις άνδρες, στην ανατολική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASR.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί τρεις εργαζόμενοι, ενώ ένας ακόμη εντοπίστηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε πολλές ώρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την ώρα του δυστυχήματος στην εγκατάσταση βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες, γεγονός που ενδέχεται να σχετίζεται με την κατάρρευση της οροφής.

Οι τρεις άνδρες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 23, 31 και 41 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στη Βέλκε Καπούσανι, πόλη περίπου 83.000 κατοίκων, περίπου 370 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπρατισλάβας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι αρχές παραμένουν στο σημείο για τον έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.