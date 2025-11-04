Το σλοβακικό κοινοβούλιο ενέκρινε το απόγευμα της Τρίτης μια τροπολογία στον νόμο περί οδικής κυκλοφορίας που ορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα πεζοδρόμια στις αστικές περιοχές στα 6 χλμ/ώρα.

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και οδηγούς σκούτερ και ηλεκτρικών σκούτερ — όλοι όσοι επιτρέπεται να κινούνται στα πεζοδρόμια — και στοχεύει στην αποφυγή συχνών συγκρούσεων.

Η τροπολογία προκάλεσε κύμα διασκέδασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν το να τρέξουν για να προλάβουν το λεωφορείο θα μπορούσε να τους επιφέρει πρόστιμο .

Την Πέμπτη, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο νόμος δεν προοριζόταν αποκλειστικά για πεζούς . «Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτό δεν ισχύει», δήλωσε στα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ο αντιπρόεδρος της αστυνομίας Ραστισλάβ Πολακόβιτς. «Ο κανόνας προορίζεται για άτομα που χρησιμοποιούν πατίνια, σκούτερ, σκέιτμπορντ, σκι ή παρόμοιο αθλητικό εξοπλισμό, καθώς και για ποδηλάτες έως 10 ετών, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τους.».

«Ο κύριος στόχος είναι η αύξηση της ασφάλειας στα πεζοδρόμια ενόψει του αυξανόμενου αριθμού συγκρούσεων με σκούτερ»