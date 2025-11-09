Δύο τρένα συγκρούστηκαν σε τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει την πόλη Πέζινοκ με την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα, ανακοίνωσε η Αστυνομία της Σλοβακίας.

Όπως αναφέρεται, το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε στις 19:31 τοπική ώρα στην γραμμή 158. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Σλοβακίας (ZSSK) και την αστυνομία, το ένα τρένο είχε καταύθυνση από το Κόσιτσε προς την Μπρατισλάβα και άλλο κατευθυνόταν από την Μπρατισλάβα προς τη Νίτρα.

🇸🇰Krátce po půl osmé večer došlo v neděli na železniční trati mezi Pezinkem a Svätým Jurom k vážné nehodě dvou osobních vlaků. Podle informací Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a policie se srazily spoje Tatran 620 z Košic do Bratislavy a Rex 1814, který mířil z Bratislavy… pic.twitter.com/TZZDnzNVtw — AKTU.news (@NewsAktu) November 9, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό CT24 της Τσεχίας, ο εκπρόσωπος των σιδηροδρόμων της Σλοβακίας, Γιαν Μπάτσεκ, επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι υπάρχουν δεκάδες τραυματίες.

DEVELOPING: 2 Trains collide on Pezinok–Bratislava Main Station line in Slovakia — police pic.twitter.com/T9ksn7sVKa — Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο σιδηροδρομικό ατύχημα στη Σλοβακία σε λιγότερο από ένα μήνα, μετά τη μετωπική σύγκρουση στις 13 Οκτωβρίου δύο τρένων σε ένα τμήμα μονής γραμμής που οδηγεί σε μια σήραγγα, την οποία οι ερευνητές απέδωσαν σε πιθανό ανθρώπινο λάθος και σφάλματα στη σηματοδότηση και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άτομα .