Ένας νέος νόμος στη Σλοβακία, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στα πεζοδρόμια με τον καθορισμό μέγιστης ταχύτητας για όλους τους χρήστες, από πεζούς μέχρι ποδηλάτες και οδηγούς σκούτερ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η κυβέρνηση κατηγορείται για περιορισμό των ατομικών ελευθεριών, ενώ μερίδα της κοινωνίας εκφράζει χλευασμό.

«Με μέγιστο όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα, είναι δύσκολο να διατηρήσει κανείς την ισορροπία του, ακόμη και παιδιά 3 και 4 ετών υπερβαίνουν τακτικά αυτό το όριο ταχύτητας με τα ποδήλατά τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νταν Κόλαρ, πρόεδρος της Cyklokoalicia, μιας οργάνωσης που στηρίζει την ήπια κινητικότητα.

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε από το σλοβακικό κοινοβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για τους παραβάτες. Ωστόσο, το όριο των 6 χλμ./ώρα έχει προκαλέσει χλευασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με παραποιημένες εικόνες που απεικονίζουν ραντάρ να «προειδοποιούν» πεζούς ή ακόμη και ψεύτικες «άδειες για περπάτημα».

«Η κυβέρνηση δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία τα παιδιά θα παραβιάζουν τον νόμο κάθε μέρα και εμείς θα τους διδάσκουμε ότι αυτό είναι αποδεκτό», τόνισε ο Κόλαρ, χαρακτηρίζοντας τη νομοθεσία «παράλογη».

Μια άλλη οργάνωση πολιτών, οι «Ανήσυχες Μητέρες», κάλεσε τον πρόεδρο Ρόμπερτ Φίτσο να μην υπογράψει και επικυρώσει τον νόμο.

Πέρυσι, 67 πεζοί και 22 ποδηλάτες ή οδηγοί σκούτερ έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα στη Σλοβακία, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία, ωστόσο, δεν διευκρινίζουν αν συνέβησαν σε πεζοδρόμια ή δρόμους.

Τέλος, από την επιστροφή του στην πρωθυπουργία το 2023, ο Ρόμπερτ Φίτσο έχει προωθήσει σειρά νομοθετικών μέτρων για τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων. Η Σλοβακία, με πληθυσμό 5,4 εκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων κατά κεφαλήν στον κόσμο.