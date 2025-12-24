Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς τον «παράνομη ένοπλη επίθεση» και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για χρηματοδότηση της «ναρκοτρομοκρατίας». Ο αποκλεισμός συνοδεύεται από αυξημένους ελέγχους σε πετρελαιοφόρα και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα μονομερούς επιβολής κυρώσεων μέσω ενός ένοπλου αποκλεισμού», ανέφεραν οι ειδικοί σε ανακοίνωσή τους. Οι ίδιοι εργάζονται κατόπιν εντολής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να εκπροσωπούν επισήμως τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ο αποκλεισμός που επιβάλλεται σε πλοία θεωρούμενα ως υπό καθεστώς κυρώσεων συνιστά «απαγορευμένη χρήση στρατιωτικής βίας» βάσει του Άρθρου 2 του Χάρτη του ΟΗΕ. «Αυτή είναι μια τόσο σοβαρή χρήση βίας που αναγνωρίζεται ρητά ως παράνομη ένοπλη επίθεση», προσθέτουν, επισημαίνοντας ότι παρέχει «στο κράτος-θύμα το δικαίωμα νόμιμης αυτοάμυνας».

Κατηγορίες και αντιδράσεις

Ο αποκλεισμός ακολουθεί τις κατηγορίες που διατύπωσαν οι ΗΠΑ τον περασμένο Νοέμβριο κατά μελών της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα πρόσωπα αυτά ανήκουν σε μια φερόμενη «τρομοκρατική οργάνωση» γνωστή ως «Cartel de los Soles».

Η ύπαρξη του καρτέλ δεν έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι πρόκειται περισσότερο για δίκτυα διαφθοράς που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν κατασχέσει δύο πετρελαιοφόρα που κρίθηκαν ύποπτα για παράνομη μεταφορά πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Από τον Σεπτέμβριο, η αμερικανική στρατιωτική δράση έχει επεκταθεί με βομβαρδισμούς πλοίων που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, προκαλώντας τουλάχιστον 105 θανάτους. «Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κανένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν μέχρι στιγμής δεν αποτελούσε άμεση απειλή που να δικαιολογεί τη χρήση θανατηφόρας βίας», σημείωσαν οι ειδικοί.

Οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι «αυτές οι εκτελέσεις αποτελούν παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή», ζητώντας τη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, κάλεσαν το αμερικανικό Κογκρέσο να παρέμβει για την άρση του αποκλεισμού και την αποτροπή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών.

Αντιδράσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Την Τρίτη, η Βενεζουέλα, η Ρωσία και η Κίνα καταδίκασαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις ενέργειες των ΗΠΑ κατά του Καράκας. Ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας έκανε λόγο για «τον μεγαλύτερο εκβιασμό στην ιστορία μας», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.