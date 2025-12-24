Ένα αεροσκάφος Airbus A320 της Vueling, που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού με προορισμό την Ίμπιζα και μετέφερε 164 επιβάτες, πραγματοποίησε χθες Τρίτη αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με τη διεύθυνση του αεροδρομίου και την ισπανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους.

Η πτήση της Vueling – εταιρείας που ανήκει στον όμιλο IAG (International Airlines Group), μαζί με τις British Airways και Iberia – εξετράπη εξαιτίας ενός μικρού τεχνικού προβλήματος, όπως δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου στο Κλερμόν-Φεράν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Airbus A320 προσγειώθηκε με ασφάλεια γύρω στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι 164 επιβάτες επρόκειτο να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ίμπιζα με άλλο αεροσκάφος της Vueling, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά την αναγκαστική προσγείωση στη Λυών ενός άλλου Airbus A320 της Air France, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Παρίσι προς το Αζαξιό της Κορσικής, όταν ο κυβερνήτης εντόπισε βλάβη σε έναν από τους κινητήρες.