Αναστάτωση προκάλεσε πτήση της Qantas Airways με 156 επιβάτες, η οποία απογειώθηκε από το Σίδνεϊ και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, έπειτα από ένδειξη για καπνό στον χώρο των αποσκευών.

Ο πιλότος του Μπόινγκ 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για άμεση προσγείωση, όταν εμφανίστηκε ειδοποίηση που υποδήλωνε πιθανή φωτιά. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, δεν υπήρξε καπνός στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Το αεροδρόμιο του Όκλαντ ανακοίνωσε ότι όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα. Μετά την ασφαλή προσγείωση, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα και ξεκίνησε ο απαραίτητος έλεγχος του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος του αερολιμένα τόνισε ότι το αεροδρόμιο «επιστρέφει στην κανονικότητα», αν και ενδέχεται να σημειωθούν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων.