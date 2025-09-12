Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πτήση της United Airlines, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Η πτήση 32 της United κατευθυνόταν από την Ιαπωνία προς τις Φιλιππίνες όταν, σύμφωνα με αναφορές, ξέσπασαν φλόγες στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, μόλις 50 λεπτά μετά την απογείωση.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε 142 επιβάτες και πλήρωμα, βρισκόταν ακόμη πάνω από την Ιαπωνία όταν οι πιλότοι του έκαναν αναστροφή και προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Kansai κοντά στην Οσάκα, γύρω στις 6 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Για την πτήση 32 της United βρέθηκαν στο διάδρομο προσγείωσης ομάδες έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστικά οχήματα, αν και δεν υπήρχαν ορατές ζημιές στο εξωτερικό του αεροσκάφους.

Δύο γυναίκες που επέβαιναν στο αεροσκάφος φέρεται να υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: Daily Mail