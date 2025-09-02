Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως λόγω επεισοδιακής συμπεριφοράς επιβάτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 35χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης, όταν – για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους – επιτέθηκε σε συνεπιβάτη του, ηλικίας 41 ετών και τουρκικής υπηκοότητας. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε με τον 35χρονο να γρονθοκοπεί τον 41χρονο, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης.

Άμεση αντίδραση του πιλότου και επακόλουθες ενέργειες

Μπροστά στη σοβαρότητα του περιστατικού, ο πιλότος του αεροσκάφους ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, επιλέγοντας αυτό της Θεσσαλονίκης για την ασφάλεια των επιβατών. Ο 41χρονος τραυματίας εξετάστηκε από γιατρό του αερολιμένα και συνέχισε την πτήση του χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Ωστόσο, ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά την προσγείωση. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.