Το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω μιας ρωγμής στο παρμπρίζ του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

#SAM153 from Brussels has turned back toward the UK squawking 7700 with a descent down to 10,000 feet. Descents down to 10,000 often indicate an issue with aircraft pressurization. https://t.co/6M9Kk96K8k pic.twitter.com/90ZmsrehFu — Flightradar24 (@flightradar24) October 15, 2025

Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από τις Βρυξέλλες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα. Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.