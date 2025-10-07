Μια πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη Νιγηρία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση μετά τον θάνατο ενός συνταξιούχου στρατιωτικού εν πτήσει.

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου το βράδυ της Κυριακής, επρόκειτο να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Nnamdi Azikiwe της Αμπούτζα γύρω στις 5 το πρωί της Δευτέρας.

Αλλά μόλις δυόμισι ώρες μετά την έναρξη της πτήσης, ο πιλότος αναγκάστηκε να εκτρέψει το αεροσκάφος προς το αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, αφού ένας Νιγηριανός επιβάτης, ο οποίος λέγεται ότι ήταν περίπου 80 ετών, αρρώστησε σοβαρά.

Σύμφωνα με τα νιγηριανά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, ο οποίος ήταν συνταξιούχος υποπτέραρχος, βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για θεραπεία καρκίνου και επέστρεφε στην πατρίδα του όταν πέθανε εν πτήσει στο αεροσκάφος της BA.

Η αναγκαστική προσγείωση προκάλεσε χάος μεταξύ των επιβατών, με αποτέλεσμα μια έγκυος γυναίκα να υποστεί κάποιο ιατρικό επεισόδιο. Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για τη γυναίκα και η κατάστασή της παραμένει ασαφής.

Η αεροπορική εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση και προγραμματίστηκε νέα πτήση αργότερα μέσα στην ημέρα, έχοντας προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας γύρω στις 5.45 μ.μ.

Το περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης συνέβη μετά τον θάνατο ενός επιβάτη σε πτήση της easyJet με προορισμό το νησί Λανθαρότε τον περασμένο μήνα. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν η πτήση EJU6775, η οποία είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Nantes Loire Atlantique στη Γαλλία, άρχισε την κάθοδο της προς το ισπανικό νησί.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien ότι τα μέλη του πληρώματος έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σώσουν τον επιβάτη. Ο κυβερνήτης ενεργοποίησε σήμα κινδύνου πριν «πραγματοποιήσει μια συνήθη προσγείωση σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες».

«Τα πληρώματά μας είναι εκπαιδευμένα να ανταποκρίνονται σε ιατρικές διαδικασίες και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν κατά τη διάρκεια της πτήσης», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

Πηγή: Daily Mail