Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε πραγματικότητα την ευχή μιας 94χρονης θαυμάστριάς του, στέλνοντάς της ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο μήνυμα που συγκίνησε το κοινό.

Η Νόρμα, φανατική θαυμάστρια του διάσημου τραγουδιστή, αποκάλυψε ότι «τον παρακολουθούσε στην τηλεόραση» από την εποχή που εκείνος ήταν μέλος των Take That, γεγονός που ενθουσίασε τον Γουίλιαμς.

Η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα χάρη στη Μπέιλι Γκρίνθαμ-Κλαρκ, εργαζόμενη στον Οίκο Φροντίδας Χάμπερστον στο βορειοανατολικό Λινκολνσάιρ, όπου διαμένει η ηλικιωμένη. Η Γκρίνθαμ-Κλαρκ υπέβαλε αίτημα στο διαδίκτυο εκ μέρους της Νόρμα, ζητώντας να γνωρίσει τον αγαπημένο της καλλιτέχνη, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Independent».

Το προσωπικό του Οίκου Φροντίδας διοργάνωσε προβολή συναυλίας του Γουίλιαμς και στη συνέχεια ο τραγουδιστής επικοινώνησε μέσω βιντεοδιάσκεψης με τη Νόρμα, εκπληρώνοντας το όνειρό της.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η κόρη του είχε δει την ιστορία της 94χρονης στο διαδίκτυο και τον ενθάρρυνε να επικοινωνήσει μαζί της. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Γουίλιαμς υποσχέθηκε πως την επόμενη φορά που θα βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπαθήσει να «περάσει και να την χαιρετήσει αυτοπροσώπως». Η Νόρμα απάντησε συγκινημένη: «Θα μου άρεσε πολύ».

«Έμεινα απόλυτα έκπληκτη. Πραγματικά έμεινα έκπληκτη. Τίποτα παρόμοιο δεν μου έχει ξανασυμβεί» δήλωσε η 94χρονη, περιγράφοντας την εμπειρία της. Με χιούμορ πρόσθεσε: «Ήταν στην Αμερική, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Παραλίγο να του πω: “Θα μπορούσες να ήσουν πιο περιποιημένος!”».

Η Μπέιλι Γκρίνθαμ-Κλαρκ, που πραγματοποιεί συνεδρίες γυμναστικής και ευεξίας στον Οίκο Φροντίδας, ήταν εκείνη που οργάνωσε την απρόσμενη διαδικτυακή συνάντηση, προσφέροντας στη Νόρμα μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα.