Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει μήνυμα ενόψει των Χριστουγέννων, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνικές και άλλες μορφές απάτης που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους.

Όπως επισημαίνεται, οι απατεώνες δεν περιορίζονται μόνο σε επισκέψεις κατ’ οίκον, αλλά χρησιμοποιούν και το τηλέφωνο για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Η Αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να ενημερώσουν τους γονείς και τους παππούδες τους για τους κινδύνους αυτούς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πολίτες δεν πρέπει να εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή προσωπικούς κωδικούς. Πρέπει πάντα να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία και, σε κάθε ύποπτη κίνηση, να επικοινωνούν άμεσα με το 100.

Η Ελληνική Αστυνομία εύχεται σε όλους καλές και ασφαλείς γιορτές, με προσοχή και εγρήγορση απέναντι σε κάθε προσπάθεια εξαπάτησης.

