Την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων MAXILIN PD. SOL. INF. 500mg/vial και MAXILIN 500mg/tab διέταξε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Τα παραπάνω φάρμακα περιέχουν τη δραστική α’ ύλη Claricomythrin παραγωγής του εργοστασίου SM BIOMED SDN BHD Μαλαισίας, και απόφαση της ανάκλησης λήφθηκε λόγω ανάκλησης του Πιστοποιητικού CEP.

Συγκεκριμένα, οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής:

Όπως τονίζει ο ΕΟΦ, η απόφαση ανάκλησης εκδόθηκε στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά.

Ο ΕΟΦ τονίζει, τέλος, ότι τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του Οργανισμού, εφόσον ζητηθούν.