Τέσσερις ημέρες μετά τον αναπάντεχο θάνατο του βρέφους, που κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς και το δίδυμο αδερφάκι του, η οικογένεια περιμένει ακόμη να μάθει την αιτία του τραγικού περιστατικού.

Οι γονείς, οι στενοί συγγενείς και οι φίλοι ζουν στιγμές αγωνίας, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς χάθηκε η ζωή ενός παιδιού μόλις πέντε μηνών. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, το βρέφος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η μητέρα, οι παππούδες και η προγιαγιά του περιγράφουν τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, όταν οι γονείς ξύπνησαν πιστεύοντας πως και τα δύο παιδιά τους ήταν καλά.

«Εκείνη την ώρα που πήγε να την ξυπνήσει δεν ξύπναγε αυτή, φώναζαν. Μέχρι τις 3:00 η ώρα που κοιμηθήκαμε, ήταν σφεντόνα το παιδί και έπαιζε κιόλας και χαμογέλαγε», λέει ο παππούς του βρέφους.

Το τραγικό ξημέρωμα

Οι γονείς υποστηρίζουν, πως δεν κοιμούνταν συστηματικά στο ίδιο κρεβάτι με τα παιδιά τους, αλλά το έκαναν εκείνη τη νύχτα, επειδή τα δίδυμα ήταν ανήσυχα. «Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι που βάλαμε τα παιδιά στο κρεβάτι μας. Έχουν την κούνια τους. Εκείνο το βράδυ όμως έκλαιγαν πολύ», ανέφερε η 19χρονη μητέρα.

Η γιαγιά του βρέφους ωστόσο, υποστηρίζει ότι αυτό συνέβαινε συχνά και πως είχε προειδοποιήσει τους γονείς να αποφεύγουν τον κοινό ύπνο. Την ίδια στιγμή, η προγιαγιά δήλωσε πως δεν κρατά κακία σε κανέναν: «Όλοι οι γονείς τα παιδιά τους τα μεγάλωσαν στα κρεβάτια. Η 19χρονη φοβόταν για τα παιδιά της και προσπαθούσε να είναι ξύπνια».

Οι εικασίες και η αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης

Όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη νεκρό. Ορισμένοι συγγενείς εκτιμούν, ότι μπορεί να καταπλακώθηκε κατά λάθος από τον πατέρα του, κάτι που η μητέρα αποκλείει κατηγορηματικά. «Αναγκαστήκαμε να τα βάλουμε μαζί μας στο κρεβάτι με ειδικά διαχωριστικά, τις “φωλιές” τους. Δεν υπάρχει για εμάς το σενάριο να καταπλακώθηκε από εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στενή οικογενειακή φίλη, το παιδί ήταν υγιέστατο το τελευταίο διάστημα. «Το παιδί είχε περάσει μία ουρολοίμωξη πρόσφατα και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Παίδων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια παθολογική αιτία», ανέφερε.

Παραμονές των Χριστουγέννων, η οικογένεια θρηνεί και περιμένει τις επίσημες απαντήσεις από τις αρχές για τα αίτια του θανάτου.

Η σιωπή του πατέρα

Οι δύο 19χρονοι γονείς δηλώνουν συντετριμμένοι και ζητούν να μάθουν όλη την αλήθεια για τον χαμό του παιδιού τους. Η προγιαγιά του βρέφους ανέφερε στο Live News, πως ο πατέρας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και δεν έχει μιλήσει ακόμη για όσα συνέβησαν. «Δεν μας έχει μιλήσει. Δεν μας λέει τίποτα, απολύτως τίποτα το παιδί. Ήρθε στο σπίτι μου, αλλά δεν μιλάει σε κανέναν. Δεν μπορούμε να επιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα», είπε συγκινημένη.

Όπως προσθέτει, το ζευγάρι σκόπευε να παντρευτεί πριν τη γέννηση των παιδιών, όμως οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. «Ήταν να παντρευτεί πιο μπροστά, αλλά ήταν σε ακινησία και δεν μπορούσε να κάνει πολιτικό γάμο. Μετά θα έκανε θρησκευτικό, για να βαφτίσει και τα παιδάκια της», ανέφερε.