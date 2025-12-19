Έναν πραγματικό εφιάλτη βιώνουν δύο 19χρονοι γονείς από την Αθήνα, καθώς το βρέφος τους εντοπίστηκε νεκρό τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, όπως κατήγγειλε η νεαρή μητέρα, το κοριτσάκι κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους δύο γονείς και τον δίδυμο αδερφό του.

Η 19χρονη ανέφερε ότι το αγοράκι βρισκόταν από τη δική της πλευρά, ενώ το άτυχο κορίτσι κοιμόταν δίπλα στον πατέρα του. Το πρωί, οι γονείς συνειδητοποίησαν πως το βρέφος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Σε κατάσταση σοκ, μετέφεραν αμέσως το παιδί στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.