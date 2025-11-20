Σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δύο μηνών καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε στον Βόλο τον Νοέμβριο του 2023 έναν παππού που κρατούσε στην αγκαλιά του την τεσσάρων μηνών εγγονή του.

Από την σύγκρουση το βρέφος έφυγε από τα χέρια του παππού του και βρέθηκε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Καταθέτοντας σήμερα (20/11) στο δικαστήριο ο παππούς του βρέφους, ανέφερε πως είχε στα χέρια του το παιδί και επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Την προσπάθεια αυτή είδε οδηγός διερχόμενου οχήματος ΙΧ, ο οποίος επιβράδυνε, για να τον αφήσει να περάσει, όμως πίσω από το όχημα ήρθε ο κατηγορούμενος με την μηχανή του, η οποία χτύπησε τον άνδρα στην πίσω μεριά του σώματος του με αποτέλεσμα ο ίδιος και η εγγονή του να πέσουν στο έδαφος.

Ο οδηγός παραπέμφθηκε για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου, με το στοιχείο της οδήγησης με επικίνδυνους ελιγμούς και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε, πως είδε αρχικά το σταματημένο όχημα και στη συνέχεια πραγματοποίησε έναν ελιγμό, για να περάσει πίσω από τον άντρα, για τον οποίο θεώρησε ότι θα συνεχίσει ευθεία. Ωστόσο, όπως τόνισε, αυτός έκανε ένα βήμα πίσω αντί να συνεχίσει ευθεία, με αποτέλεσμα να βρούνε οι ώμοι τους και να προκληθεί το ατύχημα.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε, πως δεν είχε καταλάβει, ότι ο άντρας κρατούσε στα χέρια του ένα βρέφος και το έμαθε αργότερα από τους αστυνομικούς στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε μετά το τροχαίο. Είπε πως το αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του, ήταν από την προηγούμενη νύχτα που διασκέδαζε με τους φίλους του και πως η ταχύτητα της μηχανής δεν ξεπερνούσε τα 50 χιλιόμετρα. Τελικά το δικαστήριο απάλλαξε τον κατηγορούμενο για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης και τον καταδίκασε μόνο για τα δύο πλημμελήματα επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δύο μηνών με τριετή αναστολή και την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Όπως σημειώνει το larissanet.gr, ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή του για όλες τις πράξεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως ο κατηγορούμενος δεν έκανε κάτι λάθος και δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, επισημαίνοντας πως προσπάθησε να αποφύγει τον άντρα. Ο εισαγγελέας στάθηκε επίσης και στην ευθύνη του παππού, ο οποίος όπως είπε, διέσχισε ένα δρόμο με κίνηση και όχι από τη διάβαση πεζών κρατώντας στα χέρια του ένα παιδί.