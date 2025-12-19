Δύο ανήλικα αδελφάκια, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης να κοιμούνται σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ένα παιδί είναι μόλις λίγων μηνών, ενώ το άλλο είναι 11 ετών.

Περίοικος που αντιλήφθηκε την παρουσία των παιδιών ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενημέρωσε άμεσα την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

Μετά την παρέμβαση των αρχών, συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών – ο πατέρας, 31 ετών, και η μητέρα, 29 ετών – με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν για προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.