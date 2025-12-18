Απόπειρες εξαπάτησης πολιτών καταγράφονται στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Επιτήδειοι φέρονται να επισκέπτονται κατοικίες, συστηνόμενοι ψευδώς ως εκπρόσωποι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου, ζητώντας προσωπικά στοιχεία και υποστηρίζοντας ότι θα επιστρέψουν με πακέτο τροφίμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, δεν πραγματοποιούνται κατ’ οίκον επισκέψεις για τη συλλογή στοιχείων ή για τη διανομή πακέτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παραδίδουν προσωπικά δεδομένα σε αγνώστους.

Όπως επισημαίνει ο δήμος, το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιλέγει τους δικαιούχους αποκλειστικά μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων και των κοινωνικοοικονομικών στοιχείων τους. Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται τηλεφωνικά για κάθε διανομή, η οποία πραγματοποιείται μόνο στον χώρο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, με ταυτοποίηση στοιχείων και απόλυτη διακριτικότητα.