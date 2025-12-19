Τραγωδία σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 19χρονος έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, περίπου στις 10:20, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης επί της οδού Καραολή και Δημητρίου. Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο διαμέρισμα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

Τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, που έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό